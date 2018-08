Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

V Plzni proběhne shromáždění – Pilsen Pride 2018

PLZEŇSKÝ KRAJ – Policisté připravili opatření - AKTUALIZACE

V sobotu okolo 15.00 hodiny proběhne v Plzni shromáždění, které by mělo navštívit velké množství účastníků. Vzhledem k předpokládané účasti policisté z Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje připravili bezpečnostní opatření, aby zajistili veřejný pořádek. Na opatření se budou podílet policisté z pořádkové jednotky, oddělení služební kynologie se služebními psy, policisté z kriminální policie a antikonfliktní tým. Na celou akci a chování příchozích bude také připraveno mobilní monitorovací centrum. Hlídky dopravní policie budou zajišťovat bezpečnost a plynulost silničního provozu. Motoristé by měli především v uvedenou dobu dbát zvýšené opatrnosti a řídit se pokyny policistů. Během akce by nemělo dojít k zásadnímu omezení dopravy.

Během pořádáného shromáždění doposud policisté nezjistili protiprávní jednání. Budou ovšem vyhodnocovat veškeré kamerové záznamy, kdy předmětem dalšího šetření bude, zda v souvislosti s ochranou práva shromažďovacího bylo provedeno vše dle zákona. Policisté i po skončení akce dohlížejí na veřejný pořádek.

prap. Hana Rubášová

24. srpna 2018

