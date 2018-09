Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

V opilosti poškodil čtyři zaparkovaná auta a naboural kamion

ČESKOLIPSKO - Řidič dodávky čeká na verdikt soudu v cele.

V úterý zhruba třicet minut po půlnoci nás občané prostřednictvím tísňové linky 158 upozornili na řidiče bílého motorového vozidla tovární značky Volkswagen Transporter, který ve Cvikově v Družstevní a Komenského ulici postupně naboural čtyři zaparkovaná auta. Okamžitě jsme proto vyjeli nejprve do ulice Komenského a na základě informací dalších volajících svědků na silnici I/13, kam měla dodávka směřovat. Zde hlídka zpozorovala v příkopu havarované vozidlo a záhy zjistila, že se jedná o hledaný volkswagen. Řidič byl v době příjezdu policistů ve vozidle zamčený, ale na jejich výzvu dveře otevřel a zadržení se nijak nebránil. Jedná se o 26letého cizince. Dechová zkouška ukázala, že měl v sobě 2,34 promile alkoholu. V příkopu skončil potom, co při vjezdu na hlavní silnici naboural do boku kabiny kamionu přijíždějícího ke Cvikovu od Liberce. Jen šťastnou náhodou se přitom nezranil. Od včerejšího dne se nachází v policejní cele, odkud bude nejpozději zítra předveden před soudce kamion po střetu s dodávkou. Ten ho může za přečin ohrožení pod vlivem návykové látky poslat až na tři roky do vězení. Škodu, kterou svou opileckou jízdou způsobil, odhadli majitelé aut na 280 000 korun.

5. 9. 2018

por. Bc. Ivana Baláková

KŘP Libereckého kraje, tisková mluvčí

