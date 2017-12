Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

V nesprávný čas na nesprávném místě

ZLATÉ HORY - Mladý řidič nezvládl řízení a narazil do protijedoucího vozidla.

Čtyři zraněné osoby a škoda za 250.000 Kč, tak to je bilance dopravní nehody, která se odehrála v pátek 22. prosince u Zlatých Hor. Devatenáctiletý mladík jel s vozem zn. VW Passat ve směru od Zlatých Hor na Mikulovice. Při sjíždění kopce nepřizpůsobil rychlost jízdy stavu a povrchu vozovky. Po projetí pravotočivou zatáčkou dostal s vozem smyk a levým bokem přejel do protisměru. Zde narazil do právě projíždějícího vozidla zn. VW Passat. Obě vozidla byla po nárazu odhozena mimo silnici. Vůz 30leté řidičky ještě narazil do nedaleké informační značky. Dechová zkouška na alkohol byla u obou řidičů negativní.

por. Ing. Tereza Neubauerová

27. prosince 2017

