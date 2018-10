Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

V Německu byla ukradena tři vozidla

POBĚŽOVICKO - Němečtí policisté je pronásledovali až za hranice, kde jim zmizela z dohledu. Při pátrání po nich se obracíme také na veřejnost.

Poběžovičtí policisté se obracejí na veřejnost. Ve Spolkové republice Německo byla odcizena tři osobní vozidla. Němečtí policisté vozidla pronásledovali až k hranicím s Českou republikou a dále do naší republiky. Za hraničním přechodem jim však zmizela z dohledu.

K prvnímu přeshraničnímu pronásledování došlo dne 2. října 2018 v 02:27 hodin. Hlídka německých policistů pronásledovala dvě vozidla, a to vozidlo tovární značky Audi A6 a Audi Q5, která byla odcizena v příhraničí na německé straně. Na hranicích po projetí bývalým hraničním přechodem Železná jim však kradená vozidla zmizela z dohledu. Další vozidlo, tentokrát se jednalo o vozidlo BMW M4, pronásledovali němečtí policisté dne 10. října 2018 v 03:16 hodin. Zloděj s kradeným vozidlem přejel hranice na Švarcavě. I zde však policlstům ujelo.

Případem se kromě německých policistů zabývají i policisté Obvodního oddělení Poběžovice. V souvislosti s tím žádají občany, kteří by si všimli podezřelého pohybu osob či vozidel ve výše uvedených oblastech, aby ihned kontaktovali tísňovou linku policie 158.



por. Mgr. Dagmar Brožová

11. října 2018

