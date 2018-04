AKTUALIZACE - V neděli míří do Liberce Slavia

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

KRAJ - Na fotbalové utkání mezi FC Slovan Liberec a SK Slavia Praha se chystá více okolo 1500 fanoušků hostujícího týmu. Policisté připravují bezpečnostní opatření.

AKTUALIZACE:

Dnes v Liberci na stadionu U Nisy proběhlo fotbalové utkání HET ligy mezi mužstvy FC Slovan Liberec a SK Slavia Praha. Zápas sledovalo přímo na stadionu celkem 9500 diváků – z toho 2000 fanoušků hostujícího celku. Utkání skončilo výsledkem 0:0. Na základě získaných informací byl zápas vyhodnocen jako vysoce rizikový a z tohoto důvodu Policie České republiky připravila na dnešek bezpečnostní opatření, jehož cílem bylo zajištění veřejného pořádku, klidu a bezpečnosti na teritoriu Liberce a jeho okolí. Velmi důležité bylo také zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu v celém městě tak, aby nedocházelo ke kolizním situacím.

Do tohoto bezpečnostního opatření bylo zapojeno na dvě stě policistů pořádkové, dopravní a kriminální služby. S policisty na veřejný pořádek a bezpečnost silničního provozu dohlíželi také městští strážníci. Nezastupitelnou úlohu zde měli především členové Antikonfliktního týmu, kteří s fanoušky hostujícího celku komunikovali po celou dobu bezpečnostního opatření. Fanoušci hostujícího týmu přijeli do centra Liberce několika autobusy krátce po dvanácté hodině. Po třetí hodině se dal průvod fanoušků z náměstí Dr. E. Beneše do pohybu směrem ulicí Železnou, přes Sokolovské náměstí, Chrastavskou ulici k fotbalovému stadionu. Po celé trase průvod doprovázeli policisté nejen z pořádkové služby, ale také opět i členové Antikonfliktního týmu, kteří šli na jeho začátku i konci. Průvod doprovázelo i mobilní monitorovací vozidlo. Uzavírky ulic v souvislosti s tímto pochodem byly prováděny vždy jen na nezbytně nutnou dobu tak, aby byla zajištěna bezpečnost silničního provozu s ohledem na všechny jeho účastníky.



Součinnost poskytl policistům také Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, a to k případnému řešení požárů způsobených pyrotechnikou.

Všem policistům se v rámci důkladně připraveného bezpečnostního opatření podařilo udržet veřejný pořádek a zajistit bezpečnost silničního provozu v celém městě i okolí stadionu. Policisté během bezpečnostního opatření řešili tři přestupky proti majetku, jeden přestupek proti veřejnému pořádku, jeden trestný čin "násilí proti úřední osobě a výtržnictví", kdy v souvislosti s tím zadrželi jednu osobu. Na stadion jsme nevpustili 15 osob z důvodu podnapilosti.

Policisté během samotného utkání nemuseli na stadionu zasahovat. Většina fanoušků hostujícího celku bezprostředně po zápase odjela z Liberce svými autobusy a osobními vozy zpět do Prahy.

Na základě vyhodnocení celého bezpečnostního opatření můžeme nyní konstatovat, že síly a prostředky Policie České republiky byly nasazeny adekvátně s předpokládaným rizikem spojeným s tak vysokou návštěvností uvedené sportovní akce.



22. 4. 2018

por. Bc. Vladimíra Šrýtrová

KŘP Libereckého kraje, tisková mluvčí

Okolo 1500 fanoušků pražské Slavie se chystá v neděli 22. dubna 2018 do Liberce. Na fotbalovém stadionu U Nisy se zde v podvečer od 18:00 hodin v rámci utkání HET ligy mezi sebou utkají mužstva FC Slovan Liberec a SK Slavia Praha.

Na tento zápas se připravuje i Policie ČR, která jej na základě získaných dostupných informací vyhodnotila jako vysoce rizikový.

Fanoušci hostujícího týmu by měli do Liberce přijet organizovaně autobusy, ale i osobními vozidly po své vlastní ose. Policisté chystají bezpečnostní opatření, jehož cílem bude zajistit veřejný pořádek, klid a bezpečnost ve městě Liberci a jeho okolí, zejména v okolí stadionu U Nisy. Předpokládáme, že ze strany některých neukázněných příznivců sportovních klubů a diváků dojde v souvislosti s konáním sportovní akce k narušení veřejného pořádku, proto budou v případě páchání výtržností ze strany fanoušků policisté připraveni tyto incidenty ihned řešit. Úkolem policistů bude mimo jiné zajistit bezpečnost a plynulost v dopravě, informovat veřejnost o omezeních v dopravě, aby nedocházelo ke kolizním situacím.

Situaci kolem fanoušků, sledování jejich nájezdů a následné dění ve městě, ale i u stadionu U Nisy, budou monitorovat jak policisté z Libereckého kraje, včetně pořádkové jednotky, tak i posily z jiných krajů - Speciální pořádková jednotka z Ústeckého kraje a Hlavního města Prahy. Na pohyb fanoušků budou dohlížet ve městě i mobilní monitorovací vozidla.

S fanoušky bude rovněž v kontaktu více jak desetičlenný antikonfliktní tým z Libereckého kraje. Připraveni jsou i strážníci Městské policie Liberec a v hojném počtu i pořadatelská služba a pracovníci bezpečnostní agentury, kteří budou provádět důkladnou prohlídku u návštěvníků utkání při vstupu na stadion a budou přítomni přímo na stadionu pro případ řešení konfliktů, přičemž budou neustále v úzkém kontaktu s policisty. V případě, že bude mít při vstupu na stadion u sebe někdo z návštěvníků utkání pyrotechniku nebo bude pod vlivem alkoholu, nebude na stadion vpuštěn.

V souvislosti s tím apelujeme na domácí fanoušky, aby na utkání přišli včas a mohlo tak jejich odbavení u vstupů na stadion proběhnout bez komplikací. A zároveň aby ke vstupu na stadion, i při jeho opouštění po utkání, využili vchod ve směru od dětského dopravního hřiště.

Pro fanoušky hostujícího týmu je určen vchod na stadion ze strany od ulice Chrastavská.

Předpokládá se, že policisté budou před utkáním, s největší pravděpodobností v čase mezi 14,00 - 16,00 hod. doprovázet fanoušky z náměstí Dr. E. Beneše přímo na stadion, z tohoto důvodu dojde dle potřeb v době doprovodu ke krátkodobé uzavírce ulic Železná, Valdštejnská, Chrastavská a Londýnská, a to i pro veřejnou hromadnou dopravu. Po ukončení fotbalového utkání může být krátkodobá uzavírka obdobného charakteru. Provoz v této době bude řízen policisty a městskými strážníky.

Z důvodu zajištění klidného průběhu akce žádáme všechny občany, aby byli trpěliví a respektovali tato dočasná omezení v den konání fotbalového utkání tj. 22. dubna 2018, která policie chystá z důvodu zajištění bezpečnosti ve městě. Rovněž žádáme občany, aby respektovali jak dopravní značení, tak i pokyny policistů, kteří budou na místě, a aby parkovali na místech k tomu určených.



18. 4. 2018

por. Bc. Vladimíra Šrýtrová

KŘP Libereckého kraje, tisková mluvčí

