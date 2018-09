Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

V nákladovém prostoru byli černí pasažéři

KRAJ: Policisté prověřují, jak se migranti dostali do kamionu.

Jihomoravští cizinečtí policisté od dnešních dopoledních pracují na případu nelegálních migrantů, na které upozornil řidič kamionu v Mikulově. Po cestě z Turecka si ničeho zvláštního nevšiml, ale na našem území nad ránem slyšel z nákladového prostoru podivné zvuky. Přivolaní policisté po rozpečetění nákladového prostoru narazili na 4 muže ve věku kolem 25 let, kteří o sobě tvrdili, že pochází z Afghánistánu. Jak a kdy se do nákladového prostoru dostali, bude předmětem dalšího prověřování. Cizincům hrozí návrat do země, odkud k nám přicestovali, případně do země, kde požádali o azyl.

mjr. Pavel Šváb, 20.09.2018

