V jednosměrce se přednosti dožadoval násilím

MOSTKOVICE - Dnes je stíhán pro ublížení na zdraví.

V sobotu 21. října 2017 v podvečerních hodinách vjel pětadvacetiletý řidič s osobním automobilem v protisměru do jednosměrné ulice Na Valše v Mostkovicích. V úzké ulici se však potkal s protijedoucím automobilem řízeným jednačtyřicetiletým mužem. Po zastavení vozidel se řidiči dostali do sporu, kdo komu má uvolnit cestu. Když verbální konflikt nevedl k vyřešení sporu, vystoupil mladší z mužů z automobilu a nejprve pěstí udeřil do čelního skla vozidla druhého řidiče a poté několika ranami pěstí do obličeje napadl i přímo řidiče. Napadený muž při útoku utrpěl zranění, které si vyžádalo lékařské ošetření s následnou pracovní neschopností. Úderem pěstí do skla automobilu došlo k jeho poškození. Výše způsobené hmotné škody byla vyčíslena na 7 tisíc korun. Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření z přečinu ublížení na zdraví, přečinu výtržnictví a přečinu poškození cizí věci. Ve věci je vedeno zkrácené přípravné řízení. V případě prokázání viny a odsouzení podezřelému za jeho jednání hrozí trest odnětí svobody až na tři léta.

por. Mgr. František Kořínek

28. prosince 2017

