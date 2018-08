Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

V jedné prodejně v jeden den kradla třikrát

JABLONEC NAD NISOU – Policejní komisař zahájil trestní stíhání ženy, která v jednom obchodě kradla hned pětkrát, z toho třikrát v jeden den.

Tento týden komisař ze Služby kriminální policie a vyšetřování v Jablonci nad Nisou zahájil trestní stíhání 38leté ženy jako obviněné ze spáchání trestného činu krádeže. Obviněná totiž 21. února letošního roku během odpoledne přišla třikrát do jedné prodejny drogerie v Komenského ulici v Jablonci nad Nisou a vždy ukradla různé drogistické zboží – šampóny, kondicionéry, laky na vlasy, deo spreje, ústní vody, zubní pasty. V jednom případě přibrala i punčocháče. Do stejného obchodu pak se stejným úmyslem přišla ještě dvakrát – 23. a 25. února, kdy v prvním případě se jí bez zaplacení podařilo opět odnést různé drogistické zboží. V posledně uvedený den se ovšem během toho, co si ukládala zboží do kabelky, všimla, že jí sleduje pracovnice prodejny a veškeré zboží připravené k odcizení z uvedené kabelky ukryla v regálu s potřebami pro zvířata. Poškozené společnosti tak odcizením zboží způsobila celkovou škodu ve výši 10.123,- Kč. Vše, co ukryla do regálu pro zvířata při své poslední návštěvě prodejny, bylo v hodnotě 755,- Kč a opět se jednalo o vlasovou kosmetiku a prostředky pro péči o zuby.

Obviněné tak nyní za spáchání uvedeného trestného činu hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.





22. 8. 2018

nprap. Dagmar Sochorová

KŘP Libereckého kraje, tisková mluvčí

