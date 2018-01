Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

V bezpečí i na stará kolena

KRAJ VYSOČINA: Preventivní program zaměřený na seniory

Policisté Krajského ředitelství kraje Vysočina realizují preventivní projekt, který je zaměřený na osoby seniorského věku. Jedná se o prevenci zaměřenou na oblast problematiky páchání trestných činů, kde se obětí stal senior – tedy zvlášť zranitelná oběť. Pro pachatele této trestné činnosti jsou senioři cílem, který dokážou snadněji obelstít a obelhat. Senioři jsou daleko více důvěřiví, obtížněji rozeznávají podvodné jednání a obrana v jejich případě je daleko těžší.

Pro účely tohoto projektu byly vyrobeny informační materiály v podobě barevných samolepek „Neotvírej každému!“. Jejich pořízení bylo financováno z prostředků Ministerstva vnitra České republiky v rámci podaného projektu vnitroresortního programu prevence kriminality, které pro tyto účely poskytlo finanční částku ve výši patnácti tisíc korun.

Úkolem samolepky je varovat seniory před nebezpečím, které je může překvapit v podobě neznámé osoby, která by jim mohla ublížit nebo je oklamat. Policisté by touto formou chtěli na seniory apelovat, aby byli obezřetnější ve vztahu k cizím osobám. Neotevírali dveře domu nebo bytu, aniž by se předem přesvědčili, kdo za nimi je. Zdůraznit tak, že by neměli cizí osoby zvát do svých domovů a v případě potřeby se nebát zavolat na linku tísňového volání 158.

Samolepky budou seniorům předávány v rámci setkávání při preventivních besedách s tématem základních zásad bezpečného chování, ale také v rámci běžného výkonu služby policistů.

por. Mgr. Stanislava Miláčková, komisař

5. ledna 2018 senioři.jpg

vytisknout e-mailem Google+