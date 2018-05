Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

V autě měl drogu

MOST - Policie 20 sáčků s marihuanou zajistila; Alkohol kradli ve velkém; V parku ukradl mobil, policie ho zadržela.

Mladíkovi ukradl v parku mobil, policie podezřelého vypátrala

Mostečtí policisté během pár minut vypátrali o víkendu muže, který okradl mladíka o mobil. Mladík šel parkem k nemocnici, když k němu přistoupil neznámý muž a chtěl nejprve peníze a poté mobil s tím, že si potřebuje zavolat. Mladík mu odvětil, že nemá kredit. Mobil držel v ruce a neznámý mu ho měl z ruky vytrhnout a poté z místa utekl. Policisté získali popis neznámého a toho následně vypátrali v ulici A. Dvořáka. Hlídce tvrdil, že mobil od mladíka dostal. Policisté ho zadrželi a umístili v cele. Měl pozitivní zkoušku na alkohol. Policisté mu sdělili ve zkráceném přípravném řízení podezření ze spáchání přečinu krádeže. Telefon byl zajištěn.

V autě měl 20 sáčků s marihuanou, drogu i prodával

Vyšetřovatel mostecké policie obvinil z přečinů nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy a přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu 23letého muže z Mostu. Ten měl loni a letos na sídlišti Výsluní v Mostě obstarat a následně prodat nejméně ve 20 případech za finanční úhradu nejméně 20 gramů marihuany. V dubnu byl kontrolován na silnici při řízení osobního vozidla na sídlišti Zahradní. Policisté na základě podezřelého zápachu ve vozidle zajistili 20 sáčků s rostlinnou látkou, kterou podrobili odborné expertize. Tou byla zjištěna přítomnost účinné látky v zajištěném materiálu. Mostečan je stíhán na svobodě a hrozí mu až pětiletý trest odnětí svobody.

Povedená dvojice kradla alkohol ve velkém

Na policii v Litvínově skončila povedená dvojice, která měla krást zboží rafinovaným způsobem. Policisté ji vypátrali díky osobní a místní znalosti. Muž a žena ve věku 35 a 33 let, oba z Litvínova přišli do jednoho litvínovského supermarketu, kde si do tašky uložili 14 lahví s alkoholem v hodnotě 6 800 korun. Tašku poté žena nechala na místě, kde si ji převzal její druh a z místa oba nepozorovaně odešli. Na druhý den se na místo vrátili. Žena do tašky vložila 13 lahví drahého alkoholu a další zboží a tašku opět nastrčila tak, aby ji mohl její přítel nepozorovaně vzít. Tentokrát byl ale muž vyrušen a z místa utekl. Zboží v hodnotě 6 900 korun zůstalo na místě. Policie oběma výtečníkům sdělila ve zkráceném přípravném řízení podezření ze spáchání přečinu krádeže. Žena byla již v minulosti za krádež odsouzená.

Chtěla léky a ukradla je

Policie v Mostě obvinila z přečinu krádeže 30letou ženu z Mostu. Ta přišla do jedné lékárny, ve které měla vytrhnout z ruky lékárnici dvě krabičky léků proti bolesti, které jsou jen na předpis. Lékárnice jí je odmítla vydat, protože předpis byl již propadlý. Šetřením police bylo zjištěno, že žena si již na stejný předpis jedno balení vyzvedla jinde, a tento předpis si sama měla upravit na čtyři balení. Způsobená škoda činila 680 korun. Za krádež ženě hrozí až dva roky odnětí svobody.

Most 18. května 2018

nprap. Ludmila Světláková

vytisknout e-mailem Google+