Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Vydírání se zbraní

PLZEŇ - Plzeňští kriminalisté během krátké doby dopadly pachatele zločinu.

Policejní komisař Městského ředitelství policie Plzeň zahájil trestní stíhání 38letého muže, kterého obvinil ze spáchání zločinu vydírání spáchaného formou spolupachatelství a přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a dále obvinil 30letého muže ze spáchání zločinu vydírání spáchaného formou spolupachatelství.

K tomuto jednání mělo dojít dne 7. října 2018 krátce před 18:40 hodin večer, kdy 38letý muž telefonicky kontaktoval poškozeného pod záminkou sjednání pracovní nabídky a téhož dne jen o několik málo minut později došlo v Plzni i na osobní setkání. Po té, co se na sjednané místo dostavil poškozený, přiměl pod fyzickým nátlakem obviněný poškozeného nastoupit do přistaveného nákladního vozidla, ve kterém se nacházel i druhý obviněný muž. Pod hrozbou zbraně nože a kuše měl být ve voze přinucen k podpisu předtištěné smlouvy o prodeji osobního vozidla, které provozoval poškozený a vydání finanční hotovosti. Následně podepsanou smlouvu a klíčky od osobního vozu na místě předal obviněným pachatelům. Následující den byl 38letý muž jako řidič s neoprávněně získaným osobním vozem zastaven v Plzni plzeňskými kriminalisty, kteří ho na místě zadrželi. Dále bylo zjištěno, že obviněný takto jednal i přesto, že měl vysloven platný zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel až do konce roku 2019.

V případě uznání viny hrozí oběma pachatelům v pravomocném rozhodnutí až 8letý trest odnětí svobody.

nprap. Veronika Hokrová

11. října 2018

