Řidič ujížděl policistům

SUŠICE - V sobotu odpoledne jel muž s vozidlem bez registračních značek. Policisté jej zadrželi a je podezřelý ze dvou trestných činů.

Policisté z obvodního oddělení ze Sušice se služebním vozidlem projížděli městem v sobotu 13. ledna letošního roku. Krátké po patnácté hodině na ulici Čsl. Armády zpozorovali osobní vozidlo Škoda Octavia, na kterém nebyly umístěny registrační značky a věděli, že řidič má platnou blokaci řidičského oprávnění.

Policisté se služebním vozidlem použili výstražné světelné a zvukové zařízení k zastavení vozidla. Řidič na výzvy nereagoval a s vozidlem couval do protilehlé ulice Pod Viničkami, kde narazil do oplocení rodinného domu. Poblíž policisté zastavili služební vozidlo a chtěli provést kontrolu řidiče, ale tento se rozjel do prostoru křižovatky, jel ulicí Osvobození a pokračoval směrem do zahrádkářské kolonie Pod Svatoborem, kde z účelové komunikace odbočil na travnatý porost a s vozidlem narazil do listnatého stromu.

Muž se snažil z místa utéci, kdy nereagoval na výzvy policistů a následně jej policisté zadrželi, kdy použili donucovací prostředky varovný výstřel i hmaty a chvaty.

Pětatřicetiletý muž ze Sušice se na výzvu policistů podrobil dechové zkoušce, která byla s negativním výsledkem, ale testu na zjištění návykových látek se odmítl podrobit. Dále se muž odmítl podrobil lékařskému vyšetření i odběru biologického materiálu.

Dále policisté zjistili, že vozidlo není vedeno v evidenci vozidel a tudíž nemá přidělenou registrační značku ani není uzavřeno povinné pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorového vozidla.

Dalším šetřením bylo zjištěno, že muž má podle rozsudku Okresního soudu v Klatovech uložen trest zákaz činnosti řízení motorových vozidel od měsíce října 2017 na 24 měsíců.

Muž je podezřelý ze spáchání přečinů maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a násilí proti úřední osobě. Policie případ dále prověřuje.

15. ledna 2018

