Kriminalisté dopadli výrobce pervitinu

PLZEŇ-VENKOV – Proběhla drogová akce s názvem „PROMA“

Kriminalisté 2. oddělení obecné kriminality územního odboru Plzeň-venkov zrealizovali ve dnech 3. – 4. dubna 2018 dlouho rozpracovanou akci s názvem „PROMA“ na poli drogové problematiky. Během realizace proběhlo celkem 12 domovních prohlídek, na kterých se podílelo dvě desítky policistů z územního odboru Plzeň-venkov.

Kriminalisté získali informaci o páchané drogové trestné činnosti, kdy mělo docházet k nedovolené výrobě a jinému nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy – pervitin.

V rámci jedné domovní prohlídky zadrželi kriminalisté přímo při výrobě návykových látek dva muže ve věku osmatřicet a jednačtyřicet let včetně jednoho pomocníka ve věku dvaačtyřicet let. Ten jim zapůjčením garáže a přístavku v Plzni Koterově umožnil výrobu pervitinu. Při domovní prohlídce policisté zajistili chemické látky, které slouží k výrobě pervitinu například jedna z nich vážila necelých 800 gramů a pro vaši představu by se tím dalo vyrobit 500 gramů pervitinu. Dále zajistili sušený rostlinný materiál a laboratorní zařízení sloužící k výrobě pervitinu. Policisté na místě také nalezli sáčky s čistou krystalickou látkou s obsahem 7 gramů pervitinu. Zajištěné věci byly zaslány k posouzení a dalšímu zkoumání na odborná pracoviště. V rámci domovní prohlídky nalezli u zadržených finanční hotovost přes 33 tisíc korun a přes 450 euro.

Pro léky potřebné na výrobu pervitinu jezdil osmatřicetiletý muž do zahraničí, víme o pěti cestách, kde léky kupoval za částku 200.000,- korun. Jeden gram pervitinu dealer prodával za 700,- korun. Z dosavadního zjištění vyplynulo, že muž si mohl za poslední půl rok vydělat přes 2.800.000,- korun.

Ihned po ukončení realizace kriminalisté územního odboru Plzeň-venkov předali usnesení o zahájení trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy dvěma mužům ve věku 41 a 38 let. Jeden z nich je stíhán vazebně. Třetí muž ve věku 42 let je obviněn ze spáchání přečinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy ve formě účastenství.

