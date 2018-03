Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Krádež věcí z kamionu

FOLMAVA – Neznámý pachatel rozřízl plachtu na návěsu a ukradl několik desítek balení čisticího prostředku.

Dne 25. března 2018 přijali policisté Obvodního oddělení Domažlice oznámení o vniknutí do návěsu kamionu v obci Folmava. Dosud neznámý pachatel v blíže nezjištěné době v noci ze soboty na neděli poškodil na soupravě tahač značky Volvo s návěsem Schwarzmüller plachtu na návěsu. Rozřízl ji a vzniklým otvorem vnikl do prostoru nákladového prostoru. Ukradl z něj 32 kusů čisticího přípravku Cif. Škoda na odcizených věcech byla vyčíslena na 3 500 korun, na poškozené plachtě vznikla škoda ve výši 1 500 korun. Policisté provedli ohledání místa činu a zajistili kriminalistické stopy, které by jim mohly pomoci odhalit pachatele. Ve věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu krádež. Po pachateli pátrají.



por. Mgr. Dagmar Brožová

26. března 2018

