Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Krádež finanční hotovosti z bytu

PLZEŇ – Pod záminkou opravy se vloudil do bytu seniorky, odkud následně odcizil finanční hotovost. prap. Veronika Hokrová 10. května 2018

Na základě přijatého oznámení prověřují plzeňští policisté případ krádeže, ke které mělo dojít dne 7. května 2018 v době okolo 12:00 -14:00 hodin v Plzni, v bytové jednotce obývaného domu v Papírnické ulici. Neznámý pachatel vstoupil po odzvonění domovním zvonkem do přízemí domu, kde zaklepal na dveře poškozené. Seniorce uvedl, že je stavař, přičemž se prokazoval dosud nezjištěnou písemností. Z důvodu údajného provádění stavby v okolí požadoval po 76leté ženě nahlédnutí do vnitřních prostor bytu, zda v něm nedošlo k poškození zdiva. Z tohoto důvodu byl seniorkou vpuštěn do interiéru. Po kontrole bytové jednotky požádal ženu o vodu s čisticím prostředkem, kterým pak následně opravil stěnu jednoho z pokojů. V době, kdy žena odešla pro požadované prostředky, pachatel této nestřežené chvíle využil, prohledal byt, ve kterém odcizil finanční hotovost ve výši 14 300 korun. Po následné „opravě“ z bytu odešel neznámo kam. Policisté se tímto případem zabývají, po pachateli pátrají a ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu krádež. V případě odhalení pachatele mu za tento skutek může v pravomocném rozhodnutí hrozit až dvouletý trest odnětí svobody.

