Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Dopravní policisté vyjížděli k několika dopravním nehodám

KLATOVSKO - Za volantem seděly ženy. Při dopravních nehodách utrpěly zranění.

Během dnešního dne vyjížděli klatovští dopravní policisté k většímu počtu dopravních nehod.

V 07:55 hodin došlo k dopravní nehodě v obci Kokšín. Šedesátiletá řidička osobního vozidla tovární značky Škoda Fabia jela od Plzně směrem na Klatovy. Na začátku obce Kokšín při průjezdu pravotočivou zatáčkou nepřizpůsobila rychlost jízdy na mokré vozovce, přejela do protisměru, kde se čelně střetla s protijedoucím vozidlem tovární značky Citroen Berlingo sedmpadesátileté ženy. Obě řidičky utrpěly zranění, se kterými byly převezeny do klatovské nemocnice k ošetření. Obě ženy se podrobily dechovým zkouškám ke zjištění, zda neřídily vozidlo pod vlivem alkoholu. Obě odborná měření byla s výsledkem negativním. Škoda na obou vozidlech byla vyčíslena na 150 tisíc korun.

V 08:30 hodin došlo k dopravní nehodě u Mochtína. Devětapadesátiletá řidička osobního vozidla tovární značky Ford Fusion jela od Horažďovic na Klatovy. Opět při průjezdu pravotočivou zatáčkou nepřizpůsobila rychlost jízdy, vyjela vlevo mimo komunikaci, kde havarovala a vozidlo skončilo na střeše. Žena měla negativní dechovou zkoušku. Utrpěla zranění, se kterým byla převezena do klatovské nemocnice. Škoda na vozidle byla vyčíslena na 50 tisíc korun.

V 10:29 hodin došlo k dopravní nehodě nad Javornou. Střetlo se zde osobní vozidlo tovární značky Volkswagen Golf s nákladním vozidlem převážejícím balenou asfaltovou směs. Řidička osobního vozidla nepřizpůsobila rychlost jízdy a narazila do nákladního vozidla. Utrpěla zranění, se kterým byla letecky transportována do nemocnice v Plzni. Vzhledem k jejímu zranění nebylo možno provést dechovou zkoušku, byl proto nařízen odběr krve. Řidič nákladního vozidla měl dechovou zkoušku na alkohol negativní. Náklad musel být přeložen, proto byla silnice na více než hodinu zastavena doprava. Škoda na obou vozidlech vyčíslena na 380 tisíc korun.

V 10:54 hodin havarovala řidička u Velkého Boru. Dvaatřicetiletá žena s vozidlem Ford Fusion nepřizpůsobila rychlost jízdy, nezvládla zatáčku, vyjela s vozidlem mimo komunikaci, kde se několikrát v poli převrátila přes střechu. Utrpěla zranění, požití alkoholu vyloučeno dechovou zkouškou. Škoda na vozidle byla vyčíslena na 30 tisíc korun.



por. Mgr. Dagmar Brožová

14. září 2018

vytisknout e-mailem Google+