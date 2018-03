Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Dopravní nehoda s následkem smrti

TACHOVSKO - V obci Sytno se stala tragická dopravní nehoda, při které došlo k úmrtí motocyklisty.

Dnešního dne vyhasl na silnicích Plzeňského kraje další lidský život. K tragické dopravní nehodě došlo krátce po 16. hodině v obci Sytno na Tachovsku. Motocyklista (ročník narození 1965), který jel ve směru jízdy na Stříbro, při projíždění pravotočivé zatáčky vjel z dosud přesně nezjištěných příčin do protisměru, narazil do betonového obrubníku a následně do oplocení rodinného domu. I přes okamžitou pomoc zdravotníků se nepodařilo život řidiči zachránit. Přesnou příčinou dopravní nehody a jejími okolnostmi se nyní zabývají policisté z územního odboru Tachov.

por. Mgr. Pavla Burešová

24. března 2018

vytisknout e-mailem Google+