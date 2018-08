Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Dopravní informace

PLZEŇ - Závod horských kol

Závod proběhne 1.9.2018 skládá se ze 3. startů:

1. od 11:00 z nám. Republiky (50km)

2. od 11:50 z nám. Republiky (35km)

3. z prostoru za Plazou (dětský závod start po projetí hl. závodů)

parkování parkoviště ZOO, parkoviště u Normy a pod mostem Generá Pattona

jednotlivé uzavírky jsou znázorněny ve schámatu

přesné časy níže

- uzavírku místních komunikací:

 III. třídy č. C0801 Otýlie Beníškové ul. Rooseveltova a i most v Plzni - úplná uzavírka vozovky, v úseku od napojení na ulici Rooseveltova po ulici Lochotínská, v termínu 01.09.2018 od 10:55 do 11:15 hodin a od 11:45 do 12:05 hodin.

 III. třídy č. C0601 Lochotínská v Plzni – úplná uzavírka vozovky v úseku od ulice Otýlie Beníškové ke křižovatce s účelovou komunikací č. X0601 Lochotínská v Plzni, v termínu 01.09.2018 od 10:55 do 11:15 hodin a od 11:45 do 12:05 hodin.

 III.třídy č. C0606 Pod Vinicemi v Plzni – úplná uzavírka vozovky v úseku od silnice III/18050 Radčická k napojení účelové komunikace č. X0610 neurčená ulice (před hlavním vchodem do ZOO), v termínu 01.09.2018 od 12:20 do 16:00 hodin.

 IV. třídy č. D0610 „Kilometrovka“ v Plzni - úplná uzavírka stezky pro chodce a cyklisty v úseku

III/18050 Radčická k napojení ke Kalikovskému mlínu, v termínu 01.09.2018 od 12:20 do 16:00 hodin.

mezi křížením s účelovou komunikací č. X0602 Lochotínská a s účelovou komunikací č. X0610 neurčená ulice, v termínu 01.09.2018 od 10:55 do 16:00 hodin.

- uzavírku účelových komunikací:

 č X0601 Lochotínská v Plzni – úplná uzavírka účelové komunikace, v úseku od místní komunikace III. třídy Lochotínská, kolem parku „Za Plazou“, k místní komunikaci IV. třídy č. D0610 „Kilometrovka, v termínu 01.09.2018 od 10:55 do 16:00 hodin

 č X0602 neurčená ulice v Plzni – úplná uzavírka účelové komunikace, v úseku od místní komunikace IV. třídy č. D0610 „Kilometrovka“ k silnici III/18050 Radčická, v termínu 01.09.2018 od 10:55 do 16:00 hodin

 č X0610 neurčená ulice v Plzni – úplná uzavírka účelové komunikace, v úseku od místní komunikace III.třídy č. C0606 ulice Pod Vinicemi k pozemku par.č. 10762/2 k.ú. Plzeň, v termínu 01.09.2018 od 12:15 do 16:00 hodin

 č X8201 Pod Sylvánem v Plzni – úplná uzavírka účelové komunikace, v úseku cca 100m od rozhledny Sylvánský vrch (směrem k zahrádkářské osadě) k místu cca 120 m od zahrádkářské kolonie směrem do Radčic (za zúžením zabraňujícímu průjezdu motorových vozidel), v termínu 01.09.2018 od 11:45 do 16:00 hodin

 č. X0615 Lochotínská v Plzni – úplná uzavírka parkoviště přiléhajícího k Lochotínské ulici v Plzni na pozemku par. č. 10771/6 k. ú. Plzeň, v termínu 01.09.2018 od 08:00 do 19:00 hodin

 č. X1913 Na Chmelnicích v Plzni – úplná uzavírka účelové komunikace, v úseku od křižovatky ulic Znojemská x Na Chmelnicích na konec slepé části, v termínu 01.09.2018 od 12:00 do 16:00 hodin

 č. X0616 neurčená ulice v Plzni - úplná uzavírka účelové komunikace na pozemku 10678/2 k.ú. Plzeň, v úseku od silnice III/18050 Radčická za lávku přes řeku Mži (včetně lávky), v termínu 01.09.2018 od 12:15 do 16:00 hodin

