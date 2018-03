Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

V hledáčku policie

LOUNY – Neodolal čokoládě; Neunikli pozornosti policie.

Milovník čokolády

V jedné lounské prodejně zlákala muže ve věku 47 let vůně čokolády. Možná kvůli blížícím se Velikonočním svátkům si chtěl nenechavec přisvojit několik kusů Kinder čokolády v hodnotě dosahující téměř 600 korun. Policisté zjistili, že to však nebylo jeho první setkání s protiprávním jednáním. Za majetkovou trestnou činnost byl již v minulosti odsouzen okresním soudem k obecně prospěšným pracím. Ještě v den zadržení policisté muži sdělili podezření z trestného činu krádež, za což by ho soud mohl poslat do vězení až na dva roky.



Policisté je vypátrali

Lounští policisté během dvou dnů vypátrali dvě osoby, které se zřejmě vyhýbaly odpovědnosti za své předchozí jednání. Na prvního z výtečníků byl vydán okresním soudem příkaz k zatčení v lednu tohoto roku. Policisté však nemají zavřené oči ani při řešení jejich jiných služebních povinností. Když v úterý prováděli šetření v jedné lounské ubytovně, zjistili, že budou muset 20letého muže zatknout kvůli již zmíněnému příkazu. Po provedení potřebných administrativních úkonech putoval tento muž k okresnímu soudu, který rozhodl o jeho následném umístění do vazby.

Druhý z vypátraných „spadl do sítě“ středeční lounské hlídce. Dopoledne dostala informace o pohybu muže, který by měl být v celostátním pátrání. Policisté vyjeli na místo oznámení, avšak podle získaného popisu se tam už osoba nenacházela. Své pátrání nevzali a udělali dobře. Po chvíli osobu odpovídající popisu našli a při kontrole zjistili, že prvotní informace nebyly klamné. Muž ve věku 20 let byl opravdu v celostátním pátrání. Muže potřebovali k dalším úkonům mostečtí policisté. Výtečník však na listině hledaných osob dlouho zapsán nebyl. V pátrání byl od pondělí 19. března.

Ani hlídka postoloprtských policistů nebyla pozadu ve vyhledávání osob. Na sklonku úterního dne se jim do hledáčku dostal 29letý muž, na kterého vydal v listopadu minulého roku okresní soud příkaz k zatčení. Dá se říci, že strážci zákona šli téměř na jisto. Měli už informace o tom, kde se hledaný pohybuje. Hlídka výtečníka zatkla a následně s ní putoval k okresnímu soudu, který po provedených úkonech rozhodl o jeho propuštění na svobodu.





nprap. Mgr. Irena Pilařová

Oddělení tisku a prevence Louny

email: krpulk.kr.pis.ln@pcr.cz

22. března 2018



