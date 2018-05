Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Peníze prohrál na automatech

MOST - Zpronevěřil tržbu v baru; Pod vlivem alkoholu naboural; Kradl u svých příbuzných, když nebyli doma.

Z přečinu zpronevěry byl mosteckou policií obviněn 31letý muž z Mostu. Ten měl v jednom mosteckém baru, kde pracoval jako obsluha, zpronevěřit firemní peníze. Dle šetření policie si obviněný měl neoprávněně ponechat část denního limitu tržby ve výši 30 tisíc korun, kterou poté měl užít ke hře na automatech. Peníze prohrál a majiteli herny vzniklý dluh neuhradil.

Naboural do jiného vozu, byl pod vlivem alkoholu

Řidič ve věku 48 let z Litvínovska čelí obvinění z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Muž měl v Mostě při vyjíždění od pravé krajnice se svým vozem značky Audi nedat přednost v jízdě jinému vozidlu. Policisté na místě provedli u obou řidičů dechové zkoušky na alkohol, u řidiče auta značky Audi byla pozitivní dechová zkouška na alkohol, která ukázala hodnotu 1,6 promile v dechu. Řidič se podrobil lékařskému vyšetření a odběru krve. Výsledek toxikologického rozboru byl 1,85 g/kg alkoholu v krvi. Ke zranění osob nedošlo. Na vozidlech vznikla škoda ve výši 40 000 korun. Motoristovi hrozí až tři roky odnětí svobody.

Kradl u příbuzných

Policie v Mostě objasnila případ krádeže vloupáním do mosteckého bytu. Podle policistů měl 26letý muž minulý týden vniknout za použití násilí do uzamčeného bytu, který prohledal a odcizil tam finanční hotovost a mobilní telefon. Poškozený majitel vyčíslil škodu na částku 7 000 korun. Muž nebyl v bytě náhodou. Okrást měl své příbuzné, o kterých věděl, že nebudou doma a do bytu přišel dvakrát, dva dny po sobě. Odcizený lup nebyl zajištěn. Policisté muži z Litvínova sdělili podezření ze spáchání krádeže vloupáním a porušování domovní svobody. Za tyto činy mu hrozí až tříletý trest odnětí svobody.

Most 10. května 2018

nprap. Ludmila Světláková

