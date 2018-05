Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Kradli v drogerii

Z přečinu krádeže spáchaného formou spolupachatelství je podezřelý 20letý muž a jeho stejně stará družka. Začátkem května odcizili v prodejně drogerie v centru Teplic vibrátor, žiletky, sprchový gel a pilníky na nehty, zboží v hodnotě přes dva a půl tisíc korun pak pronesli v igelitové tašce pokladnou, aniž by za něj zaplatili. O týden později kradli ve stejné prodejně znovu, opět si odnesli náhradní hlavice k holicím strojkům, sprchový gel, lak na nehty a další věci za více jak tři tisíce. S ohledem na skutečnost, že při pokračující trestné činnosti způsobili škodu přesahující pět tisíc korun, bylo jejich jednání kvalifikováno jako přečin, za který by mohli až na dva roky do vězení.

Policisté pátrají po neznámém zloději, který v Újezdečku vnikl do areálu, kde z lampy odcizil připevněnou videokameru. Celková škoda byla předběžně vyčíslena na patnáct tisíc korun, ve věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro přečin krádeže, za který trestní zákoník stanoví až dvouletý trest odnětí svobody.

Z úvěrového podvodu se bude zodpovídat 25letá žena, která si vzala dvě půjčky, které nesplácí. V loňském roce uzavřela s poškozenou společností smlouvu o spotřebitelském úvěru ve výši 12 tisíc korun, v žádosti ale uvedla zkreslené údaje o svých dalších finančních závazcích. Smluvně stanovené splátky řádně neplatí, navíc si u stejné společnosti půjčila dalších šest tisíc, které také řádně nesplácí. Poškozené společnosti dluží kolem 13 tisíc korun, za úvěrový podvod jí v případě uznání viny hrozí až dvouleté vězení.

