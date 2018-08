Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Kradl v rodinných domech

MOST - Policie ho vypátrala a obvinila; V obchodě kradl nářadí.

Vyšetřovatel mostecké policie obvinil z přečinů krádeže, poškození cizí věci a porušování domovní svobody 25letého muže. Ten se měl v červnu a červenci dopustit tří krádeží v rodinných domech. V Hamru měl vniknout do domu otevřeným oknem, když šel kolem a všiml si na stole položeného mobilu. Vlezl do pokoje a poté kvapem stejnou cestou zmizel i s telefonem. Koncem měsíce se v Hamru vloupal do jiného domu, odkud měl odcizit šperky, které našel při prohledávání domu. Poškozený majitel odhadl škodu na částku 2 500 korun. Začátkem července překonal okno na ventilaci v jednom litvínovském rodinném domě. Dostal se dovnitř a odnést si měl telefon, navigaci a rybářské teleskopické pruty. Obviněný způsobil celkovou škodu za 30 tisíc korun. Lup rozprodal náhodným osobám, některé věci skončily v zastavárnách. Obviněný je stíhán na svobodě a hrozí mu až tříletý trest odnětí svobody.

V obchodě odcizil nářadí

Mostecká policie obvinila z přečinu krádeže 46letého muže z Bíliny. Ten k nám jezdil ze sousedního města ze zištných důvodů, když měl v jednom mosteckém supermarketu odcizit nářadí v hodnotě 8 400 korun. Obviněný měl nejprve odcizit dvě aku vrtačky a to ve dvou dnech za sebou. Lup ukryl pod bundu a poté z prodejny odešel, aniž by za zboží zaplatil. V jiný den opět zamířil do stejného obchodu a pod oděv si schoval zase vrtačku. Prodejnu hodlal opustit bez zaplacení. Tentokrát byl přistižen ochrankou, která ho při odchodu zadržela. Muž chtěl sice z místa utéct, ale pracovníci prodejny ho na útěku dostihli. Obviněný je stíhán na svobodě.

Pobírala dávky v hmotné nouzi, zamlčela příjem v zaměstnání

Z trestného činu podvodu obvinila mostecká policie 35letou ženu z Mostu. Ta měla letos neoprávněně pobírat dávky pomoci v hmotné nouzi. Žena byla řádně a opakovaně poučena, že je povinna oznámit změny ve skutečnostech rozhodných pro trvání nároku na dávku, její výši nebo výplatu, kdy neuvedla, že je zaměstnaná. Záměrně tak měla zamlčet své skutečné měsíční příjmy, které v rozhodném období pobírala a které nebyly zohledněny při stanovení výše dávky pomoci v hmotné nouzi. Na základě nepravdivých údajů jí byly dávky ve výši 20 tisíc korun přiznány a vyplaceny.

nprap. Ludmila Světláková

Most 23. srpna 2018

