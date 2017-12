Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Výtržnictví na autobusové zastávce

KARLOVARSKO – Hrozí mu až dva roky vězení.

V polovině října v nočních hodinách se měl na autobusové zastávce v Toužimi dopustit 28 letý muž výtržnictví. Na místě veřejnosti přístupném před nejméně 4 svědky měl po vzájemném přetahování udeřit pěstí do obličeje poškozeného 21 letého muže. Poté, co poškozený upadl na zem, měl útočník do něj ještě několikrát kopnout. Svým jednáním mu měl způsobit frakturu nosních kůstek s nutností ošetření v nemocnici.

Dne 28. 12. sdělili toužimští policisté 28 letému muži podezření z přečinu Výtržnictví. Věc je řešena ve zkráceném přípravném řízení. V případě odsouzení hrozí podezřelému až dvouletý trest odnětí svobody.

mjr. Mgr. Kateřina Böhmová

29. 12. 2017

