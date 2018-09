Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Vyhrožoval muži zabitím

KARLOVARSKO – Vytáhl na něj plynovku a i basebalku.

Policisté z obvodního oddělení v Ostrově sdělili 24letému muži z Karlovarska podezření ze spáchání přečinů Nebezpečné vyhrožování, Poškození cizí věci, Výtržnictví a ve stádiu pokusu i Ublížení na zdraví.

Těchto trestných činů se měl dopustit dne 8. září v podvečer v Ostrově na parkovišti. Podezřelý muž měl vyhrožovat o rok staršímu muži usmrcení a ohrožovat ho namířenou plynovou krátkou střelnou zbraní. Z té měl směrem k muži i několikrát vystřelit. Poté měl opakovaně kopat do zaparkovaného vozidla muže a poškodit ho. Na vozidle vznikla škoda ve výši kolem 20 000 Kč. Poté si měl podezřelý dojít do svého vozidla dokonce i pro basebalovou pálku a udeřit muže do ruky

Ještě téhož dne byl podezřelý muž ostrovskými policisty zadržen a převezen na policejní služebnu k provedení procesních úkonů. V případě prokázání viny může být u soudu potrestán odnětím svobody až na tři roky.

nprap. Kateřina Krejčí

18. 9. 2018

