Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Řidička nepřizpůsobila rychlost

KARLOVARSKO – V zatáčce dostala smyk a vyjela mimo vozovku.

Ve středu dne 5. srpna 2018 řídila kolem 9:30 hodin 31letá řidička osobní vozidlo značky Volkswagen, a to po silnici ve směru od Horní Blatné na Potůčky.

Za obcí Horní Blatná zřejmě nepřizpůsobila rychlost jízdy vozidla v zatáčce a uvedla vozidlo do smyku. Následně přejela do protisměru, poté mimo komunikaci, kde narazila do kamene. Policisté s řidičkou provedli orientační dechovou zkoušku na alkohol, který vyšla negativně. Naštěstí nedošlo k žádnému zranění. Škoda byla předběžně odhadnuta na částku kolem 100 tisíc korun. Za přestupek byla řidičce uložena pokuta. Na místě zasahovali i hasiči k zabránění úniku provozních kapalin.

nprap. Bc. Zuzana Týřová

6. 9. 2018

Odkazy do noveho okna DN H. Blatná Detailní náhled

vytisknout e-mailem Google+