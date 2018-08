Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Pozor na falešné řemeslníky

KARLOVARSKÝ KRAJ – Dávejte pozor a nestaňte se obětí možného podvodu.

Policisté na Karlovarsku v poslední době zaznamenali případy, kdy osoby jak české, tak cizí státní příslušnosti obcházeli firmy, rodinné domy, ale i byty a nabízeli občanům vykonání práce na komunikaci nebo různou řemeslnickou činnost.

Nabádáme občany, aby při kontaktování těmito lidmi byli ostražití, neboť není vyloučeno, že by vůči nim mohl být spáchaný podvod anebo by dohodnutá práce mohla být špatně provedena. S největší pravděpodobností se totiž nejedná o osoby, které by svou činnost vykonávali na základě své podnikatelské živnosti.

nprap. Bc. Michal Žáček

23. 8. 2018

vytisknout e-mailem Google+