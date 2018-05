Pomozte nám při pátrání

Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Sokolovští kriminalisté pátrají po 19letém muži z Chodov. Zdánlivý věk muže je 18 až 20 let. Měří 165 až 170 cm. Má středně dlouhé, vlnité, hnědočerné vlasy, střední, hnědé oči, středně husté, lomené obočí, souměrný obličej, ovál zúžený k bradě, střední, kulatá brada, střední, ostrý nos.

Další informace k pohřešované osobě naleznete http://aplikace.policie.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=10530507181909

Na jmenovaného byl vydán Okresním soudem v Chebu příkaz k zatčení ve věci přečinu krádeže a přečinu poškození cizí věci, kterých se dopustil tím, že dne 25. května 2017 v době od 05.30 hod. do 26. května 2017 do 07.30 hod. nejméně ve 2 případech, vnikl za použití násilí do panelových domů a v nich do kočárkáren, kde odcizil freestylová jízdní kola. Muž měl způsobit celkovou škodu téměř 24 tisíc korun.

V případě nějakých informací k této hledané osobě volejte na bezplatnou telefonní linku 158 nebo se obraťte na nejbližší policejní služebnu.

nprap. Bc. Soňa Hergezelová

29. 5. 2018

