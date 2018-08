Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Policisté objasnili několik krádeží

KARLOVARSKÝ KRAJ – Dobrou práci odvedli během 48 hodin.

Policisté z Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje objasnili hned několik případů krádeží vloupáním, ke kterým došlo v posledních čtyřech měsících. Za posledních 48 hodin policisté pracovali na případech týkajících se neoprávněných vniknutí například do skladu, kanceláří, do skříněk nebo vniknutí na soukromý pozemek u rodinného domu nebo do uzavřeného areálu.

Mezi objasněné případy policistů v Karlovarském kraji ze dne 15. 8. 2018 patří případ 59letého muže a 42leté ženy ze Sokolovska. Ti měli společně odcizit z kanceláře na Sokolovsku kolem 13 tisíc korun. Nejdříve měli vniknut do kanceláře, rozbít dřevěnou skříňku a poté odcizit peníze.

Další čtyři případy policisté objasnili 16. 8. 2018. Policisté z obvodního oddělení Karlovy Vary sdělili podezření ze spáchání přečinu Krádež 72letému muži z Karlových Varů. Muž měl z kanceláře jedné společnosti v Karlových Varech odcizit částku kolem 6 tisíc korun. Peníze byly v uzamčené zásuvce stolu. Tu měl muž otevřít a peníze odcizit.

Ve stejný den ostrovští policisté sdělili podezření 22letému a 31letému muži z Chomutovska ze spáchání přečinu Krádež. Podezřelí měli nejdříve vniknout do objektu a následně do skladu v Ostrově, kde měli odcizit různé druhy nářadí a také nastřelovací pistoli. Svým jednáním způsobili škodu přesahující 42 tisíc korun.

Chebští kriminalisté zahájili trestní stíhání 27letého, 34letého a 39letého muže z Chebu, jako obviněné ze spáchání přečinu Krádež. Obvinění měli vniknout přes oplocení do areálu a po rozbití skleněné výplně vstoupit do skladovacího objektu. Následně měli odcizit několik kusů Euro palet a nákladních pneumatik. Muži měli způsobit škodu přesahující 250 tisíc korun.

Další objasněný případ krádeže se stal také na Chebsku. Šestadvacetiletý muž z Chebska měl překonat oplocení pozemku u rodinného domu a ze zahrady odcizit dvě horská jízdní kola. V dalším případě měl vniknout do rodinného domu a odcizit notebook a několik kusů oblečení. Svým protiprávním jednáním způsobil škodu téměř 17 tisíc korun. Svého jednání se dopustil i přes to, že již dříve byl za přečin krádeže odsouzen. Chebští kriminalisté zahájili trestní stíhání 26letého muže z Chebska, jako obviněného ze spáchání přečinu Krádež a přečinu Porušování domovní svobody. V současné době je obviněný umístěn v policejní cele, chebští kriminalisté podali státnímu zástupci podnět k vydání návrhu na vzetí obviněného do vazby, který jej akceptoval. Soudce bude v nejbližší době rozhodovat o jeho umístění do vazební věznice.

I nadále budou policisté usilovně pracovat na objasnění dalších případů týkajících se krádeží v Karlovarském kraji. Celková výše způsobené škody ve všech jmenovaných případech přesahuje částku 330 tisíc korun.

nprap. Mgr. Soňa Hergezelová

17. 8. 2018

