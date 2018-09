Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Policisté hledají svědky dopravní nehody

SOKOLOVSKO – Pomozte při pátrání.

Sokolovští dopravní policisté pátrají po svědcích dopravní nehody, ke které došlo v úterý dne 4. září 2018 kolem 5:40 hodin v Chodově na kruhovém objezdu silnice II. třídy č. 222 s ulicemi Husova, Okružní a Hlavní.

K dopravní nehodě mělo dojít tak, že 27letý cyklista jel na jízdním kolem po hlavní komunikaci ulice Husova ve směru od Vřesové a v danou dobu jel po kruhovém objezdu. Ve směru od ulice Hlavní v té době vyjížděl nezjištěný řidič s nezjištěným vozidlem a v prostoru výjezdu do ulice Husova směrem do centra Chodova došlo ke střetu přední části nezjištěného vozidla se zadní částí jízdního kola. Cyklista po nárazu spadl z kola. Nezjištěný řidič poté cyklistu odvezl do zaměstnání. Při dopravní nehodě však došlo k jeho lehkému zranění a musel vyhledat lékařské ošetření v nemocnici.

Dopravní policisté žádají případné svědky této dopravní nehody, aby jakékoliv informace, které pomohou při vyšetřování, volali na bezplatnou telefonní linku 158 nebo se obrátili na nejbližší policejní služebnu.

nprap. Kateřina Krejčí

6. 9. 2018

