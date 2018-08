Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Odcizil kartony cigaret

CHEBSKO – Na čerpací stanici si pro ně přišel dvakrát.

Policisté z obvodního oddělení Cheb – město sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže osmatřicetiletému muži z Chebu.

Ten dne 9. srpna přišel do prodejny čerpací stanice nejdříve v brzkých ranních hodinách, kdy si odtud vzal čtyři kartony cigaret. Měl je vzít do ruky a z prodejny ihned odejít bez zaplacení. Na čerpací stanici se vrátil ještě téhož dne odpoledne a to vzal pro změnu dalších téměř deset kartonů. Svým jednáním měl způsobit škodu ve výši přes devět tisíc korun.

Za uvedené jednání mu hrozí v případě prokázání viny trest odnětí svobody až na tři léta, a to z důvodu, že byl v posledních třech letech za stejný přečin již odsouzen.

nprap. Bc. Michal Žáček

21. 8. 2018

