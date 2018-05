Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Mladík opakovaně kradl

KARLOVARSKO – Navíc se bez dovolení vzdaloval z výchovného ústavu.

Karlovarští kriminalisté zahájili trestní stíhání proti mladistvému, kterého obvinili ze spáchání provinění krádeže a to jak dílem dokonaným, tak i pokusu a zároveň z provinění maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

První skutek má mladistvý na svědomí z února letošního roku, kdy kolem poledne v jedené z prodejen s drogistickým zbožím uschoval pod bundu parfém. S tím pak prošel pokladním prostorem, aniž by za něj zaplatil. S parfémem však příliš daleko nedošel, protože byl při odchodu pracovníkem prodejny a následně předán policistům z Obvodního oddělení Karlovy Vary – město.

Ve druhém případě se pak pokusil v březnu letošního roku odcizit živou maketu mobilního telefon v jedné z prodejen v Karlových Varech. Muž se měl snažit telefon oddělit přerušením kabelu, kterým byla maketa uchycena. Telefon se mu však odcizit nepodařilo a z prodejny odešel pryč.

Mladistvého pak kriminalisté obvinili z provinění Maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání proto, že se opakovaně bez dovolení vzdaloval z výchovného ústavu i přes to, že Okresní soud v Karlových Varech mu rozsudkem uložil ochrannou výchovu.

V případě prokázání viny mu hrozí trestní opatření odnětí svobody v délce až jednoho a půl roku. Uvedená délka trestního opatření je závislá na tom, že se jedná o mladistvého, kde je trestní sazba poloviční oproti trestu, který hrozí dospělému. V případě plnoletosti by totiž zmíněnému muži hrozil trest odnětí svobody v délce až tří let a to z důvodu, že byl v posledních třech letech za provinění krádeže již potrestán.

nprap. Bc. Michal Žáček

25. 5. 2018

