Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Kradli v obchodech

KARLOVARSKO – Muž je podezřelý i z vydírání.

Karlovarští kriminalisté zahájili trestní stíhání 44letého muže a 38leté ženy. Muže obvinili ze spáchání přečinu Krádež spáchaného formou spolupachatelství, přečinu Výtržnictví, zločinu Vydírání a přečinu Neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Ženu pak ze spáchání přečinu Krádež spáchaného formou spolupachatelství, přečinů Výtržnictví a Ublížení na zdraví.

V polovině června po předchozí domluvě měla podezřelá žena vstoupit do obchodního domu v Karlových Varech za účelem odcizení zboží. Z regálu odcizila kameru a laserový měřič v hodnotě necelé dva tisíce korun, zboží uschovala do sebou přinesené tašky a z prodejny odešla pryč jednosměrným vchodem, kde jí otevřel podezřelý muž. Ženu však již sledoval pracovník ostrahy obchodu, před kterým se dala na útěk a odcizené zboží měla při tom odhodit. Ten jí však doběhl a zastavil. Na místo se dostavili i další zaměstnanci obchodu. Na to podezřelá žena reagovala tak, že uhodila pracovníka ostrahy několika údery pěstí do obličeje, čímž mu způsobila zranění. Na místo se dostavil i podezřelý muž, který se šroubovákem v ruce vyhrožoval zaměstnancům, ať podezřelou ženu pustí, jinak že jim ublíží.

Podezřelý muž se měl dále dopustit krádeží nejméně v sedmi případech. Z různých obchodů v Karlových Varech odcizil především kosmetiku a různé drogistické zboží. Odcizit však měl i z domu v Karlových Varech dvě jízdní kola. V polovině července měl využít nepozornosti poškozeného muže, který seděl u obchodního domu na schodišti, kterému odcizil peněženku. V ní měl osobní doklady a různou finanční hotovost. Celkem tak způsobil škodu kolem 30 tisíc korun. Takového jednání se dopustil i přesto, že byl za obdobný skutek v posledních třech letech odsouzen soudem.

Podezřelému muži v případě prokázání viny hrozí trest odnětí svobody na dvě léta až osm let a podezřelé ženě trest až tříletý.

nprap. Bc. Zuzana Týřová

10. 8. 2018

vytisknout e-mailem Google+