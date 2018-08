Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Kontrolní činnost Odboru cizinecké policie

KARLOVARSKÝ KRAJ – Deset cizinců pracovalo nelegálně.

V úterý dne 28. srpna 2018 prováděli policisté z Odboru cizinecké policie Karlovarského kraje kontrolní činnost zaměřenou na cizineckou problematiku a zaměstnanost cizinců, a to v Karlových Varech v jednom z obchodních řetězců. Při této kontrolní činnosti bylo policisty kontrolováno několik cizinců, mimo jiné i dvě ženy ve věku 35 a 38 let a muž ve věku 24 let. Ti při kontrole nepředložili policistům doklady opravňující je k pracovní činnosti na území České republiky. Z tohoto důvodu byli cizinci zajištěni a převezeni na policejní oddělení, kde s nimi bylo zahájeno správní řízení o vyhoštění z území členských států Evropské unie. Následně jim bylo vydáno rozhodnutí o správním vyhoštění z území členských států EU na dobu 3 měsíce.

O několik hodin později provedli policisté další kontrolu na stejném místě. Při kontrolní činnosti byly mimo jiné kontrolovány i dvě cizinky ve věku 21 a 47 let a pět mužů od 20 do 45 let, kteří stejně jako v první případě nepředložili policistům doklady opravňující je k pracovní činnosti na území České republiky. I oni byli zajištěni a převezeni na policejní služebnu. Policisté s nimi zahájili správní řízení o vyhoštění z území členských států Evropské unie. Na jak dlouho budou muset opustit území členských států EU je nadále v šetření policistů.

nprap. Bc. Zuzana Týřová

31. 8. 2018

