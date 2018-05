Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Dopravní nehoda na silnici I/13

KARLOVARSKO – Nákladní vozidlo skončilo v rodinném domě.

Dne 16. května 2018 kolem 11:30 hod. došlo na silnici I/13 v obci Boč k dopravní nehodě tří nákladních vozidel. Řidič nákladního vozidla, které jelo ve směru od Klášterce nad Ohří, nepřizpůsobil rychlost stavu a povaze vozovky a v důsledku toho se levá zadní část návěsu tohoto vozidla dostala v pravotočivé zatáčce do protisměru. Návěs vozidla pak narazil do kabiny protijedoucího nákladního vozidla, které odmrštilo vpravo mimo pozemní komunikaci. Toto vozidlo v důsledku toho narazilo do rodinného domu, ve kterém se v době dopravní nehody nenacházela žádná osoba. Po nárazu do domu vozidlo sjelo a zadní částí návěsu narazilo do dalšího nákladního vozidla, které v tu dobu již stálo na místě. Dopravní nehoda je nadále v šetření dopravních policistů.

Video z místa dopravní nehody naleznete zde

Řidič vozidla, které narazilo do rodinného domu, utrpěl lehká zranění, se kterými byl převezen Zdravotnickou záchrannou službou do nemocnice na ošetření.

V důsledku dopravní nehody byla silnice I/13 od Stráže nad Ohří zcela uzavřena. Osobní vozidla mohou využít objízdnou trasu Korunní, Kamenec, Okounov a zpět na silnici I/13.

nprap. Bc. Michal Žáček

16. 5. 2018

Související dokumenty Video z místa dopravní nehody

Velikost souboru:16,6 MB / formát WMV

vytisknout e-mailem Google+