Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Chtěl odcizit autobus

KARLOVARSKO – Když zastavil, nepodařilo se mu ho opět nastartovat a utekl.

Karlovarští kriminalisté zahájili trestní stíhání třicetiletého muže z Ostrova, kterého obvinili ze spáchání přečinů neoprávněné užívání cizí věci a pokusu krádeže.

Zmíněný muž se měl v září roku 2017 v Ostrově vloupat do zaparkovaného autobusu, ve kterém se měl pokusit vypáčit úložný prostor nad místem řidiče. Když se mu to nepodařilo, měl vypáčit spínací skříňku, vytrhat z ní kabely a autobus nastartovat. Pak s ním měl třicetiletý muž jezdit po různých ulicích v Ostrově. Neuvědomil si však, že autobus není osobní auto a jeho řízení je značně náročnější. Narazil totiž do přenosné dopravní značky, do plastového a betonového stojanu. Když zastavil, motor se vypnul a muži se ho již znovu nepodařilo nastartovat, a proto utekl pryč.

Že si autobus „vypůjčil“ právě zmíněný třicetiletý muž, se policistům podařilo zjistit na základě důkladného prověřování a také díky zajištěným stopám v autobuse. Zajímavostí je, že muž nejenže neměl řidičské oprávnění pro řízení autobusu, ale on ho neměl na žádné motorové vozidlo.

V případě prokázání viny hrozí třicetiletému muži z Ostrova trest odnětí svobody až na dvě léta.

nprap. Bc. Michal Žáček

24. 5. 2018

