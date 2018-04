Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Vloupání do stavebního kontejneru

PRAHA VENKOV - ZÁPAD - Pachatel je zatím neznámý

Doposud neznámý pachatel v době od 15:09 hod. dne 28.03.2018 do 09:15 hod. dne 11.04.2018 na stavbě v obci Jeneč, ul. Lidická poškodil vstupní dveře do stavebního kontejneru, do kterého následně vnikl a poté odcizil elektrocentrálu zn. Ziper, aku střílečku zn. Hilty, průmyslový vysavač zn. Hilty a mobilní klimatizaci zn. Conteinex. Jeho jednáním vznikla škoda ve výši 68.000,- Kč.

por. Bc. Jana Dětská

tisková mluvčí

P ČR Praha venkov - JIH

12. dubna 2018

