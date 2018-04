Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Výsledky DBA TISPOL SPEED MARATHON

Praha venkov - VÝCHOD – Více než 400 řidičů překročili rychlost.

Ve středu 18. dubna 2018 proběhla také ve Středočeském kraji dopravně bezpečnostní akce TISPOL SPEED MARATHON, která byla dlouho dopředu avizovaná médii. Výjimečná byla v tom, že se do ní zapojila i veřejnost, která měla možnost dávat policistům tipy na místa, kde by měla měření rychlosti probíhat. Občané ve Středočeském kraji navrhli zahrnout do této akce celkem 161 míst.

Speed Marathonu se zúčastnilo celkem 148 policistů, z nichž 127 z dopravní a 21 z pořádkové policie.

V průběhu 24hodinové akce policisté zkontrolovali v celém kraji celkem 1367 řidičů, u nichž bylo zjištěno dohromady 601 přestupků proti zákonu o silničním provozu. Z konečného počtu přestupků jich policisté vyřešili na místě 473, za které řidiči zaplatili 277 600 korun. Zbylých 128 oznámili příslušnému správními orgánu k dalšímu řešení.

V rámci této bezpečnostní akce se policisté zaměřili hlavně na dodržování nejvyšší dovolené rychlosti v obci i mimo obec. Těch, kteří rychlost překročili, nebylo málo. Celkem bylo naměřeno překročených rychlostních limitů u 484 řidičů, z nichž 361 zaplatilo blokovou pokutu na místě v částce 218 600 korun a 123 takových přestupků bylo oznámeno správnímu orgánu.

Zjištěné přestupky:

Rychlost 484

Nepoužití bezpečnostních pásů 25

Nepoužití zádržného systému 1

Nevyhovující technický stav vozidla 19

Vozidla bez dálniční známky 12

Přestupky na železničních přejezdech 1

Přestupky motocyklistů 4

Nepředložení dokladu o pojištění odpovědnosti 3

Žádný z kontrolovaných řidičů nebyl pod vlivem drog, zatímco tři řidiči měli pozitivní dechovou zkoušku. Dva z nich nadýchali do jednoho promile, což tyto přestupky bude dále řešit správní orgán. Jeden ale měl výsledek s hodnotou přes jedno promile a ten je nyní podezřelý ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky.

Policistům se také podařilo vypátrat jednu osobu, jež byla hledaná.

V takových či obdobných akcích budeme i nadále pokračovat.

nprap. Bc. Michaela Richterová

tisková mluvčí

23.4. 2018

vytisknout e-mailem Google+