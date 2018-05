Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Uzavření hraničního přechodu

NÁCHODSKO - Dopravní komplikace v okolí Adršpašsko-teplických skal.

Náchodští policisté dnes krátce před 11. hodinou ranní z důvodu dopravního kolapsu rozhodli o uzavření hraničního přechodu Zdoňov a to ve směru z Polska do České republiky. Současně byly od 13:00 hodin uzavřeny pro motorová vozidla všechny příjezdy do měst Adršpach a Teplice nad Metují, neboť všechna dostupná parkoviště byla zaplněna a městské infrastruktury již nemohly absorbovat masivní příliv návštěvníků převážně z Polské republiky. Jak přechod, tak i obě města byla pro motorová vozidla zpřístupněna krátce před 15. hodinou s tím, že i poté řidiči museli dbát zvýšené opatrnosti a na vybraných místech se řídit pokyny policistů, kteří turistům pomáhali se zvládnutím dopravně náročné situace.

kpt. Ondřej Moravčík

1.5.2018; 16:30 hod.

