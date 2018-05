Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

CHOMUTOV - Výzvu muž převzal, ale nereagoval, Několik vloupání.....

Už je ve vězení

Okresní soud v Lounech poslal do vězení 23letého muže z Liběšic. Nástup výkonu trestu mu včas doručil. Rozhodnutí však muž nerespektoval a nástupu se úmyslně vyhýbal. Byl proto zadržen a po nezbytných úkonech ho doprovodila policejní eskorta do věznice v Litoměřicích. Navíc se bude zodpovídat z trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí.

Pět vloupání

Kriminalisté vyšetřují jednání dvojice mužů ve věku 28 a 59 let z Mostu. Muži měli od listopadu 2016 do března 2017 společně vniknout do pěti vozidel, které majitelé nechali zaparkované před nákupními centry ve městech na Chomutovsku. Z vozidel odnesli různé stavební nářadí, bourací kladivo, batoh, tašku, aktovku a mobilní telefon. V tašce našli i platební kartu majitele a tak provedli dva neoprávněné výběry z jeho bankovního účtu. Celková škoda se vyšplhala na téměř 50 tisíc korun. Uvedené jednání policisté vyšetřují jako krádež, neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku a poškození cizí věci.

Podivná návštěva

V listopadu loňského roku přišla na návštěvu do bytu známého v ulici V Alejích dvojice - 22letý muž a žena ve věku 27let. Když se poškozený vzdálil, tak mu měli vyhodit z okna různé věci a část z nich pak i odcizit. Svým jednáním způsobili škodu za necelé 4 tisíce korun. Své jednání budou nyní vysvětlovat příslušné komisi Magistrátu Chomutov kam chomutovští policisté přestupky proti občanskému soužití a proti majetku zaslali v květnu k projednání.

Sebral čtečku

Chomutovští policisté prověřují jednání muže ve věku 57 let z okresního města. Minulý týden měl odcizit ze zdi panelového domu v ulici 17. Listopadu čtečku přístupových čipů, která byla umístěna u vstupních dveří. Společenství vlastníků jednotek tak vznikla škoda za necelé dva tisíce korun. Následné vyšetřování prokázalo, že za protiprávní jednání stál muž před chomutovským soudem již v loňském roce, kdy odtud odcházel s podmíněným trestem. Vyšetřování nadále pokračuje.

23. května 2018

