Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Už je ve vazbě

CHOMUTOV - Policisté muže obvinili z krádeže a dalších trestných činů, Přes dvě promile.....

Už je ve vazbě

Do vazební věznice v Litoměřicích dopravila policejní eskorta v sobotu 29letého obyvatele okresního města. Od února do začátku dubna letošního roku se muž měl dopustit hned tří vniknutí na pozemek rodinných domů v Chomutově a Jirkově. V prvním případě našel klíč od garáže u domu, odemkl si a z místa odnesl svářecí soupravu s příslušenstvím. Na stole v garáži našel také odložený dort, který částečně snědl. O několik dní později se do stejné garáže vrátil a tentokrát odnesl nářadí, lahve s kofolou a krabice s mlékem. Na začátku minulého týdne vnikl na pozemek rodinného domu v Jirkově. V zahradní pergole našel položené jízdní kolo, které odcizil. Majitelům vznikla celková škoda ve výši 23 tisíc korun. Jirkovští policisté zadrženého obvinili z krádeže, porušování domovní svobody a poškození cizí věci.

Přes dvě promile

30letého obyvatele Klášterce nad Ohří zadržela hlídka místních policistů v době, kdy s vozidlem Opel Astra projížděl Petlérskou ulicí. Následná kontrola totiž odhalila, že pře jízdou měl požívat alkoholické nápoje. Při dechové zkoušce totiž nadýchal 2,59 a 2,64 promile. Muži bylo sděleno podezření z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky.

Sebrala mu telefon

Obvinění z krádeže si převzala 37letá žena z Klášterce nad Ohří. V září loňského roku měla podle policistů odcizit během cesty autem volně odložený mobilní telefon poškozeného v hodnotě 3200 korun. Následné vyšetřování prokázalo, že za krádež byla odsouzena Okresním soudem Chomutov již v roce 2016 k podmíněnému trestu odnětí svobody. Obvinění si žena převzala, vyšetřování nadále pokračuje.

Řetízek, telefon i nářadí

V druhé polovině listopadu loňského roku přišel na návštěvu do bytu známého na Palacké ulici v Chomutově 28letý místní obyvatel. Při návštěvě měl odcizit nejen volně odložený pánský řetízek na ruku, ale i pouzdro na telefon, dalekohled a sadu nářadí v kufříku. Hodnotu odcizených věcí stanovil majitel na 2300 korun. Následné vyšetřování prokázalo, že obviněný má s porušováním zákona již své zkušenosti. V posledních třech letech totiž byl již pravomocně odsouzen chomutovským soudem za krádež k podmíněnému trestu odnětí svobody.

17. dubna 2018

nprap. Marie PIVKOVÁ

tisková mluvčí KŘP Ústeckého kraje

oddělení tisku a prevence Chomutov

tel. 974 433 207

mob. 724 189 729 e-mail: krpulk.kr.pis.cv@pcr.cv

