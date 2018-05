Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Úvěry stále lákají snadným získáním peněz

NÁCHODSKO – O splácení už to ale bohužel neplatí.

Ilustrační foto/Policie ČRHned několik případů úvěrových podvodů uzavřeli v těchto dnech náchodští kriminalisté z oddělení hospodářské kriminality. O všech by se dalo říci, že při nich dlužníci lehce uzavírali smlouvy a půjčovali si peníze, aniž by si řádně promysleli, zda při jejich uzavírání plní požadované podmínky.

Sedmašedesátiletému muži z Náchoda jedna úvěrová smlouva nestačila, uzavřel jich u různých společností v průběhu let 2015 až 2018 hned šest. Podle výsledků šetření policistů hned od počátku uváděl do smluv nepravdivé údaje a zamlčoval podstatné skutečnosti. To se mu však nevyplatilo. Své závazky nestíhal hradit a nakonec zůstal dlužit téměř 95.000 korun.

Ani dvaapadesátiletá žena z Policka nad Metují neuvedla při uzavírání smlouvy na tisíc korun, sjednané v roce 2014 prostřednictvím internetu, pravdivé údaje. Měla v té době ještě jiné závazky a vypůjčené peníze nestíhala včas splatit. Tento závazek vzhledem k uplynulé tříleté promlčecí lhůtě již uhradit nemusí, ty další v řádech desetitisíců ji však ještě čekají.

Podobně nevalně se vedlo i 71leté důchodkyni z Broumovska, která si v letech 2014 až 2018 nabrala několik půjček mezi třemi až osmdesáti tisíci korunami. A i když se snažila vypůjčené částky splácet, nepodařilo se jí to a nakonec s dluhy skončila v osobním bankrotu.

Všem hrozí postih za přečin úvěrového podvodu (kdo při sjednávání úvěrové smlouvy nebo při čerpání úvěru uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčí), s možným až několikaletým trestem odnětí svobody nebo zákazem činnosti.

Por. Mgr. Eva Prachařová

30. 5. 2018 v 13:00

