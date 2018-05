Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Útočník je stíhán vazebně

ŠUMPERK - Policisté prověřují okolnosti závažného fyzického útoku.

Šumperští kriminalisté provádějí šetření ve věci závažného fyzického napadení, kterého se měl vůči svému známému dopustit 27letý muž ze Šumperska. Policisté ho obvinili hned ze tří trestných činů, a to z trestného činu těžkého ublížení na zdraví ve stadiu pokusu a dále z trestných činů vydírání a výtržnictví.

Incident se měl odehrát 28. dubna 2018 odpoledne v blízkosti šumperského vlakového nádraží. Agresivní mladík posilněný alkoholem tam měl nejprve v prostoru nástupiště uchopit svého 35letého známého a hlavou mu udeřit o konstrukci krytého přístřešku. Poté ho měl vyzvat, aby jej následoval do přilehlého bývalého drážního domku, kde měl ve svém fyzickém útoku pokračovat. Tam jej měl opakovaně bít pěstmi do obličeje a kopat do nohou. Následně měl uchopit větev z tvrdého dřeva a touto jej opakovaně uhodit do oblasti kolene, ramene i hlavy. Pro případ, že by se poškozený obrátil na policii, mu měl útočník v průběhu incidentu vyhrožovat fyzickou likvidací. Ze spárů útočníka se napadenému muži podařilo uniknout pod záminkou, že si potřebuje „odskočit“. Z místa se mu podařilo utéci. Jeho volání o pomoc vyslyšel náhodný kolemjdoucí, který na místo přivolal zdravotnickou záchrannou službu. Touto byl napadený muž po prvotním ošetření převezen k hospitalizaci do šumperské nemocnice.

Podle prvotního šetření měl incidentu předcházet spor o zapůjčenou finanční hotovost. Krátce po incidentu policisté útočníka zadrželi a umístili v policejní cele. Nyní je stíhán vazebně. V případě prokázání viny a odsouzení muži podle trestního zákoníku hrozí až desetiletý trest odnětí svobody.

por. Mgr. Jiřina Vybíhalová

3. května 2018

