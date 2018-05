Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

„Útočníci ohrozili na koncertu 1600 osob“

KRAJ – Největší taktické cvičení v kraji prověřilo akceschopnost složek IZS.

Taktické cvičení složek, které je v takovém rozměru u nás v kraji ojedinělé, náležitě prověřilo všechny zúčastněné složky IZS. Cílem bylo prověření postupů a vzájemné součinnosti u příležitosti hned několika závažných mimořádných událostí. Z pohledu Policie ČR se jednalo zejména o prověření komunikace mezi zasahujícími na místě zásahu, ale i směrem k dalším zapojeným institucím.

Operační důstojník v 10:00 h dopoledne přijal hned několik oznámení o střelbě v kongresovém centru ALDIS v Hradci Králové. V tu chvíli se v objektu nacházelo zhruba 1600 osob na kulturní akci. Na místo okamžitě vyráží několik policejních hlídek. Integrované operační středisko okamžitě kontaktuje i další složky Integrovaného záchranného systému Královéhradeckého kraje, tedy Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, Zdravotnickou záchrannou službu Královéhradeckého kraje a samozřejmě i tzv. „ostatní“ složku IZS Městskou policii Hradec Králové. Tak začalo dnešní taktické cvičení „ALDIS 2018“.

Policisté, kteří dorazili na místo jako první, začali okamžitě propátrávat objekt kongresového centra, s cílem ochránit zde přítomné osoby a to co nejrychlejší eliminací útočníka. Policistům se podařilo za pár minut od oznámení dopadnout ozbrojeného útočníka. Práce policistů na místě pokračovala dalším prohledáváním celého objektu. Zanedlouho byl nalezen druhý podezřelý muž, který u objektu manipuloval s nebezpečnou chemickou látkou. Po jeho eliminaci byli na místo povoláni hasiči s protiplynovým kontejnerem. V daném momentě již na plné obrátky vykonávaly svou činnost na místě i další složky IZS.

„Žijeme ve světě, kde se dříve nemyslitelné stalo denní realitou. Věřím, že situace podobná té z dnešního cvičení v našem kraji nikdy nenastane, ale je nezbytné, abychom byli na takovou eventualitu připraveni. Cvičení znovu potvrdilo, že složky Integrovaného záchranného systému fungují na vysoce profesionální úrovni, ale především, že jsou schopné spolu efektivně komunikovat a koordinovat svou činnost. Chci poděkovat všem, kdo se cvičení účastnili ať už v řadách zasahujících složek či jako figuranti,“ uvedl hejtman Jiří Štěpán.

Vzhledem k tomu, že se na místě vyskytovalo mnoho lidí, byla s ohledem na dění uvnitř objektu zřejmá sílící panika a stres. Z toho důvodu byli na místo povoláni interventi Policie ČR. Ti „poskytli nezbytnou psychosociální pomoc evakuovaným“. Ta je ze strany Policie ČR vedena policejním psychologem, který je zároveň koordinátorem krizových interventů. V našem kraji je 36 interventů Policie ČR, z nichž vždy tři drží nonstop pohotovost v celém regionu. Interventi jsou speciálně vyškoleni pro pomoc obětem trestných činů a mimořádných událostí. Dotčené osoby zpravidla potřebují informace o tom, co se vlastně stalo a co se bude dít dál.

Podrobně se k činnosti Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje vyjádřila tisková mluvčí por. Mgr. Martina Götzová: „Taktické cvičení tohoto rozsahu je nejen pro HZS Královéhradeckého kraje příležitostí, jak si prověřit hned několik postupů najednou. Hasiči prováděli na místě evakuaci a třídění zraněných osob. Důležitou roli sehrály jednotky požární ochrany také při nálezu nebezpečné chemické látky u jednoho z pachatelů. Na místo byl ze speciální zásahové techniky povolán měřící vůz a protiplynový kontejner. Hasiči v protichemických oblecích neznámou látku zajistili, ale existovalo reálné nebezpečí, že zasahující policisté mohli být kontaminováni. Z toho důvodu postavila jednotka na hranici nebezpečné zóny dekontaminační sprchu a postarala se o kompletní dekontaminaci osob a technických prostředků. Dekontaminovanou techniku včetně samotné nebezpečné chemické látky převezli hasiči za doprovodu policistů do laboratoře Státního ústavu jaderné, chemické a biologické ochrany v Kamenné u Příbrami.“

„Také krajští zdravotničtí záchranáři ocenili možnost nácviku řešení mimořádné události s hromadným poškozením zdraví. Cvičení jsme se zaměřili především na třídění velkého počtu postižených, nácvik řídící činnosti na místě i operačního řízení. Zároveň byl procvičen hromadný odsun zraněných do zdravotnických zařízení v KHK i mimo něj. Operátoři ZZS KHK ihned po přijetí oznámení o události vyslali na místo veškeré dostupné posádky rychlé zdravotnické pomoci a spolu s nimi i volné lékaře v setkávacím systému. Na místo zároveň vyjel také inspektor provozu, který se ujal role vedoucího zdravotnické složky zásahu. Ihned, jakmile byl prostor uznán bezpečným, do kongresového centra vstoupily třídící skupiny zdravotnických záchranářů. Jejich prvořadým úkolem bylo stanovit závažnost poranění jednotlivých osob a priority a pořadí jejich ošetřování. Jednotlivé pacienty poté hasiči transportovali na stanoviště neodkladné přednemocniční péče, kde se jich ujali lékaři a záchranáři. Mezitím se na místo události postupně dostavily povolané zálohy včetně členů týmu psychosociální intervenční služby ZZS KHK, jehož členové se postarali především o lehce zraněné a psychicky zasažené pacienty. Celkem na místě zdravotníci ošetřili a do nemocnic převezli devatenáct lehce a pětadvacet těžce zraněných osob. Šest lidí střelbu nepřežilo a zemřelo na místě. Těžce zranění byli z místa události po ošetření reálně transportováni do zdravotnických zřízení, v deseti případech na oddělení urgentního příjmu a do traumacentra ve Fakultní nemocnici. Další pacienti by ve skutečnosti byli převezeni do nemocnic královéhradeckého i sousedních krajů na základě pokynů operátorů, kteří v takovýchto situacích mají za úkol mimo jiné také zabezpečit přijetí velkého množství zraněných. Pro podmínky dnešního cvičení byli ale zranění transportováni pouze do budovy ZZS. Lehce zranění byli umístěni do evakuačního autobusu HZS, kterým byli pod dohledem zdravotníků rozvezeni k dalším u ošetření do zdravotnických zařízení,“ uvedl tiskový mluvčí Bc. Ivo Novák Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje.

„Městská policie Hradec Králové, jako ostatní složka Integrovaného záchranného systému, taktickým cvičením ALDIS 2018 navazuje na dlouhodobou spolupráci se všemi složkami IZS. Společným cvičením se tato spolupráce prohlubuje, zkvalitňuje a zintenzivňuje. Strážníci se na místě řídí pokyny velitele zásahu a jejich úkolem je spolupodílet se na eliminaci pachatele, následné evakuaci osob, poskytování pomoci a zajištění bezpečnosti složek IZS. Hlídky jsou smíšené, složené ze strážníků a policistů. Celou událost na místě zaznamenávala a monitorovala technika mobilní služebny městské policie,“ upřesňuje Eva Kněžourová, tisková mluvčí Městské policie Hradec Králové.

Před zahájením „útoku“ zástupci složek IZS besedovali s přítomnými studenty z hradeckých škol na téma chování v krizových situacích. I jim a vedení těchto škol patří poděkování za účast na taktickém cvičení.

mjr. Bc. Jan Čížkovský a výše jmenovaní mluvčí složek IZS

10. května 2018, 14:30

