AKTUALIZACE - Útěk lva a dvou tygrů

HRADECKO - V daném případě nebyl spáchán žádný trestný čin.

AKTUALIZACE - 21. srpna 2018, 10:25

Prověřování úniku šelem z Bioparku u obce Štít, ke kterému došlo 16. července 2018, uzavřel policejní komisař ve spolupráci s Okresním státním zastupitelstvím v Hradci Králové s konstatováním, že nebyla naplněna skutková podstata trestného činu obecné ohrožení, ani žádného jiného trestného činu.

Případné spáchání jiného správního deliktu bude nadále prověřovat Státní veterinární správa pro Královéhradecký kraj, která se případem také zabývá.

Provedeným důkladným ohledáním a šetřením se nepodařilo prokázat ani jednu z vyšetřovacích verzí a tedy zjistit, jakým způsobem byly klece otevřeny, nicméně na podkladě zjištěných informací policejní komisař konstatoval, že samotné opuštění klece kočkovitými šelmami bez splnění dalších podmínek nenaplňuje skutkovou podstatu výše uvedeného trestného činu.

Veškerá opatření ze strany policie, obce a dalších institucí v době útěku zvířat byla přijmuta především z preventivního důvodu.

mjr. Bc. Jan Čížkovský

Policisté z obvodního oddělení police Chlumec nad Cidlinou v souvisl osti s útěkem lva a dvou tygrů z Bio parku na Hradecku včera zahájili úkony trestního řízení kvůli podezření ze zločinu obecného ohrožení s trestní sazbou od 3 do 8 let. Případ si nyní převzala služba kriminální policie a vyšetřování územního odboru Hradec Králové. V současné době probíhají výslechy jak zaměstnanců parku, tak i osob, které by k případu mohly poskytnout informace. Okolnosti, týkající se útěku zvířat, policisté v těchto dnech intenzivně prověřují, spolupracují rovněž s odborem kriminalistické techniky a expertíz Krajského ředitelství policie Khk. Spolupráce probíhá také se Státní veterinární správou. Policisté rovněž zjišťují, zda se jednalo o nedbalostní nebo úmyslné jednání.



por. Mgr. Lenka Burýšková

Dne 18. 7. 2018 v 10:15

Dnes krátce před desátou hodinou dopoledne v Bio parku Štít na Hradecku utekli dva tygři a jeden lev. Na místo okamžitě vyjelo 8 policejních hlídek, zásahová jednotka, vrtulník a zdravotnická záchranná služba. Občany Klamoše a blízkého okolí jsme varovali a požádali, aby neopouštěli svá bydliště. Vrtulník přistál ve vedlejší vesnici a byl připraven ke vzlétnutí, pokud by zvířata opustila areál. Policisté zajišťovali okolí a čekali na příjezd veterinářů. Jelikož jeden veterinář byl ze Dvora Králové nad Labem, druhý z Mělníka a třetí ze Všestar, museli dva vzdálenější doprovázet dopravní policisté, aby se na místo dostali v co nejkratší době. Když byli všichni tři veterináři na místě, připravili si uspávací injekce a za doprovodu policistů se přesunuli asi do 15metrové vzdálenosti od zvířat. Všechna tři zvířata se podařila uspávacími injekcemi najednou zasáhnout a postupně usínala. Okolo 12.30 zvířata spala a mohla se po prohlédnutí veterináři pomocí plachet přesunout zpět do klecí. O hodinu později již byla zvířata v klecích, kde se opět postupně probouzela. Nejdříve se probudili dva 13letí tygři usurijští a 10letý lev pustinský si pospal o pár minut déle.

Dle prvotní informace od majitele k útěku zvířat mohlo dojít tak, že si sama uvolnila jistící páčku u klece. Na místo byl přivolán kriminalistický technik, který místo ohledal. V současné chvíli prověřujeme, zda došlo k nějakému protiprávnímu jednání a jak se zvířata dostala ven.

Majitel zvířat policistům poděkoval za rychlost, statečnost a výbornou spolupráci. Celá akce proběhla hladce a hlavně se obešla bez zranění.

por. Iva Kormošová

16.6.2018, 16.30

