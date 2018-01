Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Ustlal si v kontejneru

KROMĚŘÍŽSKO: Skončil v popelářském voze.

O velkém štěstí může hovořit osmačtyřicetiletý muž, který si v pátek večer poblíž centra města Kroměříž vlezl do kontejneru na papír, aby se ohřál. Uvnitř pak popíjel alkohol a nakonec usnul. Zahrabal se pod papír a tak ho nebylo vidět. V sobotu ráno obsah kontejneru skončil v popelářském voze i s nocležníkem. Ten měl u sebe naštěstí mobilní telefon. V těsném prostoru se mu podařilo vytáhnout ho z kapsy a zavolal z něj na linku 158. Operační důstojník nezaváhal ani vteřinu a neprodleně zkontaktoval vedoucího firmy, který ihned řidiči nařídil přerušit práci, vypnout vnitřní lis a vrátit se do areálu společnosti, kam mezitím dorazili policisté. Ti muže z papírenského odpadu vyhrabali a předali záchranářům. Stěžoval si na bolest končetiny. Se svým zraněním byl převezen do nemocnice.

8. ledna 2018, por. Mgr. Simona Kyšnerová

