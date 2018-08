Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Úspěšná pátrací akce

Český Krumlov - Nemocného muže našli během několika hodin. (Hlasová schránka 974 221 116)

Pátrací akce, která proběhla v pondělí 6. srpna 2018, měla šťastný konec. Na začátku bylo telefonické oznámení na linku 158, kam krátce před půl pátou odpoledne volala žena, která policistům uvedla, že od 14:30 hodiny pohřešuje svého manžela (83 let). Naposledy ho viděla na jejich chalupě v Pořešíně. Když se v 15:30 vrátila z procházky, muž v chalupě nebyl. Žena projevila obavy o jeho život a zdraví, protože její manžel prodělal mozkovou mrtvici, byl dezorientovaný a špatně chodil. Proto se obrátila na policisty, kteří okamžitě rozjeli rozsáhlou pátrací akci, do které se zapojilo celkem 40 osob - policisté z obvodních oddělení v Kaplici, Lipno nad Vltavou, Větřní, českokrumlovští kriminalisté, psovodi, policisté zásahové jednotky, strážníci městské policie Kaplice, hasiči a dobrovolní hasiči. Ti všichni se vydali pátrat do okolí chalupy. Krátce před 20:00 hodinou byl pohřešovaný muž nalezen v lesním porostu u potoka. Neměl žádná viditelná zranění, přesto byl ošetřen zdravotnickou záchrannou službou.

Policistům i všem dalším osobám, které se do pátrání zapojily, patří velké poděkování za to, že ve velmi krátké době našli nemocného seniora. Heslo "Pomáhat a chránit" tak opět nabylo svého významu.

por. Ing. Štěpánka Uhlířová, krpc.pio@pcr.cz

8. srpna 2018

