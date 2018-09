Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Úprava zevnějšku přímo v obchodě

HRADECKO - V base ji však potřebovat nebude.

V sobotu 1.9. krátce po poledni byla policejní hlídka přivolána do jedné prodejny obchodního centra na Slezském Předměstí v Hradci Králové, kde ostraha zadržela muže, který v prodejně použil vlasový gel a nemínil ho zaplatit. Prodejně způsobil škodu za 100 korun, protože gel již nešel vrátit do prodeje. Policisté z evidencí zjistili, že se jedná o 29 muže, který byl před necelými 3 měsíci propuštěn z vězení, kde si odpykal za krádež roční trest odnětí svobody. Muže zadrželi a převezli na služebnu, kde mu sdělili podezření z přečinu krádež. Jelikož se obdobného činu dopustil během posledních třech let hned dvakrát, hrozily mu až tři roky vězení.

Muž na svoji obhajobu uvedl, že poté co vyzkoušel jeden tester voňavky, si všiml gelu na vlasy. "Chtěl jsem jen trochu vypadat", proto část gelu vytlačil do dlaně a rozetřel po vlasech. Gel, na který neměl finanční prostředky, pak do regálu vrátil.

V dnešních ranních hodinách již putoval k soudu, kde ho soudce odsoudil k 7 měsícům odnětí svobody nepodmíněně a policisté ho převezli rovnou do vazební věznice.

