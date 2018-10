Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Alkohol a drogy za volant nepatří

VYŠKOVSKO: Sedm mužů závažně nerespektovalo pravidla silničního provozu.

Během uplynulého prodlouženého víkendu jsme na silnicích Vyškovska přistihli celkem sedm řidičů, kteří usedli za volant v rozporu se zákonem. Šest z nich bylo pod vlivem alkoholu a jeden pod vlivem marihuany. Jednalo se o samé muže ve věku od jedenadvaceti do šestapadesáti let. Dvěma proudilo v krvi více než jedno promile alkoholu. Nejvyšší hladinu této návykové látky měl jedenadvacetiletý řidič osobního vozu v obci Bučovice. V sobotu po osmé hodině ranní nadýchal 2,57 promile alkoholu. Stejně starého muže pod vlivem marihuany jsme zastavili v pátek před sedmnáctou hodinou ve Vyškově. V obci Ježkovice pak v sobotu o půl desáté večer uvízl v síti silničních kontrol osmačtyřicetiletý řidič. On nadýchal půl promile alkoholu a jeho osobní vozidlo nebylo technicky způsobilé k provozu na pozemních komunikacích. Platnost technické kontroly mu totiž skončila v březnu letošního roku. Všem jsme zakázali pokračovat v další jízdě a jejich protiprávním jednáním se budeme dále zabývat.

por. Mgr. Lenka Drahokoupilová, 1. října 2018

