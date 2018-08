Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Řídili i přes vyslovený zákaz

TRUTNOVSKO – Nyní se budou zodpovídat před soudem.

Hned dvakrát ve dvou dnech porušila pravomocné rozhodnutí soudu 21letá řidička s osobním vozidlem Peugeot. Poprvé ji zastavila policejní hlídka v neděli 19. srpna v obci Hostinné krátce před 23. hodinou. Provedeným dotazem do evidence řidičů vyšlo hned najevo, že má vysloven zákaz řízení motorových vozidel do roku 2020 a nemá tedy za volantem co dělat. Následujícího dne, tj. v pondělí 20. srpna, mařila žena rozhodnutí soudu znovu, když stejným vozidlem vyjela opět do provozu. Tentokrát ji ve dvě hodiny odpoledne přistihli vrchlabští policisté. Za spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání ženě v případě odsouzení hrozí trest odnětí svobody až na dvě letá.

Dvouletý pobyt za mřížemi hrozí i 34letému muži, který porušil pravomocný zákaz řízení udělený městským úřadem. Policisté ho ve Svobodě nad Úpou zastavili ve vozidle Peugeot v pondělí 20. srpna o půl jedenácté večer.

prap. Lukáš Vincenc

21. srpna 2018, 13:20

