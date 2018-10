Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Řidička narazila do stromu

TRUTNOVSKO – Utrpěla těžké zranění, její dcera vyvázla bez úhony.

DN - Výšinka - KocbeřeV neděli 30. září krátce před 15. hodinou došlo na silnici č. I/37, mezi obcemi Výšinka a Kocbeře, k havárii osobního vozidla Opel Frontera. Podle zjištěných skutečností tu řidička z dosud nezjištěných příčin měla při průjezdu levotočivou zatáčkou vyjet vpravo mimo komunikaci. Zde následně měla narazit do dopravního značení (směrového sloupku) a poté do vzrostlého stromu. Při dopravní nehodě utrpěla těžké zranění a záchranáři ji letecky přepravili do Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Ve vozidle dále s ženou jela její nezletilá dcera, která naštěstí vyvázla bez zranění. Předběžná škoda je vyčíslena na 80 tisíc korun. Vzhledem k závažnosti poranění řidičky bude ovlivnění alkoholem vyloučeno či potvrzeno na základě rozboru krve. Další okolnosti a přesná příčina nehody je nyní předmětem dalšího šetření trutnovských dopravních policistů.

prap. Lukáš Vincenc

3. října 2018, 13:33

